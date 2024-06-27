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'Soyuldum' diyen kadın Oscarlık senaryo yazmış

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 16:15 Güncelleme: 27.06.2024 16:16
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’Soyuldum’ diyen kadın Oscarlık senaryo yazmış

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinde darp edildiğini ve maskeli hırsızın kendisini 1.5 yaşındaki kızıyla tehdit ederek altınların yerini öğrenip çaldığını iddia eden kadının tarifine uyan kimseye rastlamayan polis, gerçeği ortaya çıkardı. Genç kadın, hırsızlık olayı yaşanmadığını ve 20 bin TL'lik kredi kartı borcu nedeniyle böyle bir yola başvurduğunu itiraf etti.

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