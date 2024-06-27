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İş yerlerinden kıyafet çalan hırsızlar yakalandı, esnaf derin bir nefes aldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 12:17 Güncelleme: 27.06.2024 12:28
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İş yerlerinden kıyafet çalan hırsızlar yakalandı, esnaf derin bir nefes aldı

Side ve Kumköy'de esnafın korkulu rüyası haline gelen 4'ü 18 yaşından küçük 7 hırsızlık şüphelisi Jandarma tarafından yakalandı.

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