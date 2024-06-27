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Mardin'in 5 ilçesinde anız ve örtü yangınları

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 14:23
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Mardin’in 5 ilçesinde anız ve örtü yangınları

Son dakika haberi... Mardin'in, Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin, Derik ve Midyat ilçelerinde anız ve örtü yangınları çıktı. Yangınlara ekiplerin müdahaleleri sürüyor.

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