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İnşaat bekçisi canına kıymak isteyen şahsı kurtardı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 14:04
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İnşaat bekçisi canına kıymak isteyen şahsı kurtardı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde inşaat bekçisi canına kıymak isteyen gencin hayatını kurtardı.

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