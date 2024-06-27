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Hastaneden yangın tüpü çalan sanığa 10 yıl hapis

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 14:26
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Hastaneden yangın tüpü çalan sanığa 10 yıl hapis

Adana'da bir hastanenin otoparkından 11 yangın tüpü çaldığı suçlamasıyla yargılanan E.K., 10 yıl hapse çarptırıldı.

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