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Manisa'da yediveren incirinin hasadı başladı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 13:18
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Manisa’da yediveren incirinin hasadı başladı

Ege Bölgesi'nde sadece Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen ve yıl içerisinde bir ağaçtan 7 kez meyve alınması nedeniyle "yediveren inciri" adı verilen meyvenin hasadına başlandı.

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