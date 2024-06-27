İstanbul Havalimanı Avrupa’ya damgasını vurdu! En yoğun havalimanı

Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın ise günlük ortalama 992 uçuş ile aynı listede 8'inci sırada, Rome Fiumicino ve Munich havalimanlarının önünde kendisine yer edindiğini kaydederek, "Bu verileri 2019 yılının aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda İstanbul Havalimanı günlük ortalama uçuş sayısında yüzde 21'lik, Antalya Havalimanı da yüzde 12'lik bir artış kaydetti. Ayrıca, Türk hava sahası, uçuş başına 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri oldu. Ulaştırma alanında yaptığımız yatırımlar sayesinde Avrupa ve dünyada söz sahibi ülke olma yolunda çok büyük mesafeler kaydettik" dedi.