İstanbul Havalimanı Avrupa'ya damgasını vurdu! En yoğun havalimanı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 17-23 Haziran dönemi hava trafik istatistiklerine göre; Türkiye'nin, Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında günlük 3 bin 894 uçuş ortalaması ile 6'ncı olduğunu belirtti. Uraloğlu ayrıca İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1520 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu ifade etti.
Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (Eurocontrol) dün yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Uraloğlu, "17-23 Haziran tarihleri arasında ülkemiz, havalimanlarındaki günlük ortalama 3 bin 894 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı" dedi.
'AVRUPA'NIN EN VERİMLİ HAVA SAHALARINDAN BİRİ'
İstanbul Havalimanı'nın da günlük ortalama 1520 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Raporda yer alan küresel ölçekli 25 havalimanı içerisinde 17-23 Haziran tarihleri arasında ortalama 768 günlük uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı dünya genelinde de 7'nci sırada yer aldı" açıklamasında bulundu.
Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın ise günlük ortalama 992 uçuş ile aynı listede 8'inci sırada, Rome Fiumicino ve Munich havalimanlarının önünde kendisine yer edindiğini kaydederek, "Bu verileri 2019 yılının aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda İstanbul Havalimanı günlük ortalama uçuş sayısında yüzde 21'lik, Antalya Havalimanı da yüzde 12'lik bir artış kaydetti. Ayrıca, Türk hava sahası, uçuş başına 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri oldu. Ulaştırma alanında yaptığımız yatırımlar sayesinde Avrupa ve dünyada söz sahibi ülke olma yolunda çok büyük mesafeler kaydettik" dedi.
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