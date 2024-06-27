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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Giriş: 27.06.2024 13:25
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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Siverek ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. İşte detaylar...

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