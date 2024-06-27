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Konya'da sanayi sitesinde yangın! 5 iş yerine sıçradı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 27.06.2024 19:53
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Konya’da sanayi sitesinde yangın! 5 iş yerine sıçradı

Konya'da ahşap malzemelerin olduğu bir iş yerinde çıkan alevler paniğe neden oldu. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın çevredeki 5 iş yerine de sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesinde bulunan Yeni Meram Sanayi Sitesinde bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde bulunan ahşap malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

ALEVLER 5 DÜKKANA SIÇRADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın 5 dükkana daha sıçradı.

SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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