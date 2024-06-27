27 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Fethiye'de düzensiz göçmen operasyonu!

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 19:52
ABONE OL
Fethiye’de düzensiz göçmen operasyonu!

Fethiye’de 17 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör