27 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

İnek uçurumdan düştü! Kurtarılmayı bekliyor...

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 27.06.2024 20:30
ABONE OL
İnek uçurumdan düştü! Kurtarılmayı bekliyor...

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir besi çiftliğinden kaçan inek uçurumdan düştü. Çiftlik sahibi Bozyel ve çalışanları ineği bulunduğu yerden çıkarmayı başaramadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör