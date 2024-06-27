Antalya'daki trafik magandası kamerada! Bıçak gösterip kapıyı ve camı yumrukladı...
Antalya'da trafikte yaşanan tartışmada bir kişi diğer aracın yanına giderek bıçak gösterip kapıyı ve camı yumrukladı. Kapının kilitli olmasına daha da sinirlenen şahıs çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. İşte detaylar...
Antalya'da bir kişi, trafikte tartıştığı servis minibüsünün şoförünü indirmeye çalışarak, araçtakilere bıçak gösterip, kapıyı ve camı yumrukladı.
SOKAK ORTASINDA TARTIŞMA
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sürücülerden biri aracından ini, şoförüyle tartıştığı servis minibüsünün yanına gitti.
ZORLA SAKİNLEŞTİRDİLER
Bu kişi, servis aracındaki yolculara bıçağını göstererek, servis şoförünün kapısını açmaya çalıştı. Kilitli olduğu için kapıları açamayan kişi, öfkelenerek bu kez de servis aracının kapısını ve camını yumrukladı. Öfkeli kişiyi, çevredekiler güçlükle sakinleştirdi.
O anlar servis aracında bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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