Antalya’daki trafik magandası kamerada! Bıçak gösterip kapıyı ve camı yumrukladı...

ZORLA SAKİNLEŞTİRDİLER

Bu kişi, servis aracındaki yolculara bıçağını göstererek, servis şoförünün kapısını açmaya çalıştı. Kilitli olduğu için kapıları açamayan kişi, öfkelenerek bu kez de servis aracının kapısını ve camını yumrukladı. Öfkeli kişiyi, çevredekiler güçlükle sakinleştirdi.

O anlar servis aracında bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.