27 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Karısını yaralayıp intihar etti! Samsun'da tartışma sonrası büyük kavga...

Giriş: 27.06.2024 16:58
ABONE OL
Karısını yaralayıp intihar etti! Samsun’da tartışma sonrası büyük kavga...

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde karısını bıçaklayan kişi sonrasında kendisini yaraladı. Hastaneye kaldırılan Emrah.A tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör