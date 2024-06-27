Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın katili için istenen ceza belli oldu

Diyarbakırlı Ramazan Hoca

"OLAYI CİNSEL İSTİSMARA UĞRAMIŞ BİR İNSAN PSİKOLOJİSİ ALTINDA GERÇEKLEŞTİRDİM"

Sanık Erkan Baykut, ortaokul mezunu olduğunu ve inşaatta babasının yanında çalıştığını belirtti. Duruşmada savunma yapan Baykut, "Maddenin etkisindeydim. Saboor Muradı isimli kişiyi Ramazan Pişkin zannettim. Olayı cinsel istismara uğramış bir insan psikolojisi altında gerçekleştirdim. Daha öncede Ramazan Pişkin'i tanımıyordum. Olay esnasında içeri girince kendisine taş attım. Oda kendisini savunmaya kalkışınca korkudan kendimi bıçakla savundum. Kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum. Olay sonrası oradan kaçtım. Ben askerliğimi yaptım. Olaydan önce hastanede psikolojik tedavi görmedim, ilaçta kullanmadım. Psikolojik rahatsızlığıma ilişkin bir raporum yoktur. Annem babam ayrıdır bende sokakta kalıyordum ama bazen annemle birlikte bazen de babamın dükkanında kalırdım. Ben daha önce Ramazan Pişkin'i sosyal medyada görmüştüm. 2017 yılından itibaren uyuşturucu kullanıyordum sürekli. Herhangi bir dini kuruma mensup değilim. Bazen dinimi geliştirmek için televizyondan dini şeyler izliyordum. Biri beni bu olay için yönlendirmedi" dedi.

"SANIKTAN VE AZMETTİRENLERDEN ŞİKAYETÇİYİM"

Ramazan Pişkin'in kardeşi şikayetçi Mehmet Pişkin, "Olayın yaşandığı gün ben Diyarbakır'daydım. Sanıktan ve azmettirenlerden şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Benim kardeşimin kimseyle husumeti yoktu. Namaz kılarken rükuda 3-4 dakika dururdu. Kardeşimin namaz sırasında rükuda öldürülmüştür. Kardeşim planlı bir şekilde bıçakla katledilmiştir" diye konuştu.