27 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Elazığ'da korkunç kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 27.06.2024 18:53
ABONE OL
Elazığ’da korkunç kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Elazığ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör