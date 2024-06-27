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Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı yol çöktü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.06.2024 07:00
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Bodrum’da içme suyu isale hattı patladı yol çöktü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattının patlaması nedeniyle yolda büyük çapta çukur oluştu.

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