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Havada film sahnelerini aratmayan anlar! Motoru duran uçağı başarıyla indirdi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 27.06.2024 20:56 Güncelleme: 27.06.2024 21:12
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Havada film sahnelerini aratmayan anlar! Motoru duran uçağı başarıyla indirdi

İzmir’de kalkış yapan eğitim uçağının motoru arızalanarak havada durdu. Arıza nedeniyle Aydın Çıldır Havaalanı’na başarılı bir acil iniş yapan öğrenci pilotun sakin ve soğukkanlı tavırlarla uçağı piste indirdiği o anları anbean kameraya yansıdı.

İzmir'de kalkış yapan eğitim uçağının motoru arızalanarak havada durdu. O anlar yürekleri ağza getirdi ancak pilotun soğukkanlılığı ile uçak başarı ile piste indi.

Edinilen bilgiye göre, öğrenci Pilot Mehmet Tülüoğlu İzmir'in Selçuk ilçesinden eğitim uçağı ile öğrenci eğitim uçuşu için havalandı.

Denizli Çardak Havaalanı'na doğru hareket eden eğitim uçağının motoru mekanik problemden dolayı Aydın semalarında arızalanarak durdu.

Pilot Tülüoğlu gerekli prosedürler çerçevesinde soğukkanlılığını koruyup uçağı Aydın Çıldır Havaalanı'na başarılı şekilde piste indirdi. Pilotun sakin ve soğukkanlı şekilde uçağı piste indirdiği o anlar ise kameraya yansıdı.

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