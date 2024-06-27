Havada film sahnelerini aratmayan anlar! Motoru duran uçağı başarıyla indirdi

İzmir'de kalkış yapan eğitim uçağının motoru arızalanarak havada durdu. O anlar yürekleri ağza getirdi ancak pilotun soğukkanlılığı ile uçak başarı ile piste indi.

Edinilen bilgiye göre, öğrenci Pilot Mehmet Tülüoğlu İzmir'in Selçuk ilçesinden eğitim uçağı ile öğrenci eğitim uçuşu için havalandı.