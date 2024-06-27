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İzmir'de orman yangını çıktı! Alevler kontrol altında

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.06.2024 18:54 Güncelleme: 27.06.2024 19:42
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İzmir’de orman yangını çıktı! Alevler kontrol altında

Son dönemlerde çıkan orman yangınları ile mücadele devam ederken ikindi saatlerinde İzmir'de yangın çıktı. Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler havadan ve karadan müdahaleler ile kontrol altına alındı.

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