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Fatih'te ahşap bina alevlere teslim oldu! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Giriş: 27.06.2024 18:58 Güncelleme: 27.06.2024 20:05
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Fatih’te ahşap bina alevlere teslim oldu! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İstanbul Fatih'te iki katlı ahşap binada yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kızılelma Caddesi'ndeki iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kızılelma Caddesi'ndeki iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için çalışma yaptı. Sirayeti önleyen ekipler, yangını söndürdü.

Bu arada, ahşap binanın alevler içinde kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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