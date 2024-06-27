İstanbul’da trafiği kilitleyen çalışma! 75 gün sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan yazılı açıklamada, Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması sürecinde D-100 kara yolu ve yanyollarda bazı şeritlerin 75 gün süreyle trafiğe kapatılacağı bildirilmişti.