İstanbul'da trafiği kilitleyen çalışma! 75 gün sürecek
İstanbul'da Yenibosna Metrobüs İstasyonu üst geçidinde yapılan çalışma kapsamında D-100 kara yolundaki şerit daraltma işlemi nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidini yenilenmesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Çalışmalar kapsamında ilk olarak D-100 kara yolu Ankara istikametinde orta ile yan yolda birer şerit trafiğe kapatıldı. Ekipler yolda iş makineleriyle kazı çalışması yaparken çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde araçlar güçlükle ilerliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan yazılı açıklamada, Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması sürecinde D-100 kara yolu ve yanyollarda bazı şeritlerin 75 gün süreyle trafiğe kapatılacağı bildirilmişti.
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