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Bolu’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 09:59 Güncelleme: 27.06.2024 10:08
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Bolu’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Bolu’da tırla otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

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