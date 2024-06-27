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Adana'da 'pes' dedirten olay! Uyuşturucuyu bakın nereye saklamış

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.06.2024 12:31
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Adana’da ’pes’ dedirten olay! Uyuşturucuyu bakın nereye saklamış

Son dakika haberine göre Adana'da otobüsteki aramada bir yolcunun yanında bulunan ayakkabının tabanına gizlenmiş 266 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

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