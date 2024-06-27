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Eşini uykusunda bıçaklayarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 12:14 Güncelleme: 27.06.2024 12:15
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Eşini uykusunda bıçaklayarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebi

Antalya'da kendisine boşanma davası açan ve uzaklaştırma kararı aldıran eşi Antika Ayer'le, olaydan bir hafta önce barışıp uykusunda bıçaklayarak öldüren, sonrasında intihara teşebbüs eden Vezir Ayer hakkında iddianame hazırlandı. Vezir Ayer hakkında savcı, ‘eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

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