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16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 14:02
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16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana'da ‘uyuşturucu ticareti yapmak' ve ‘uyuşturucu kullanma’ suçlarından 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı.

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