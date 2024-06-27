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Bahçelievler'de binanın çatısı çöktü! O anlar kamerada...

Giriş: 27.06.2024 15:08 Güncelleme: 27.06.2024 15:24
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Bahçelievler’de binanın çatısı çöktü! O anlar kamerada...

Bahçelievler Zafer Mahallesi Güngören Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında çökme yaşandı. Çatıdan düşen bloklar, yan binanın istinat duvarına düştü. Olay yerine itfaiye ekibi, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İşte olay yerinden ilk görüntüler...

Bahçelievler'de 4 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'ta bulunan binanın çatı saçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Beton parçaları alt katın balkonuna ve zemine dağıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Öte yandan Bahçelievler Belediyesi teknik ekiplerinin binada incelemede bulunacağı öğrenildi. Bina, tedbir amaçlı boşaltıldı. Öte yandan çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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