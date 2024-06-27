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Aydın'da aranan suçlulara operasyon! Biri asansör boşluğunda diğeri banyoda...

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 27.06.2024 19:48
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Aydın’da aranan suçlulara operasyon! Biri asansör boşluğunda diğeri banyoda...

Aydın’ın Nazilli ilçesinde aranan şahıslara yönelik operasyonda çeşitli suçlardan aranan şahıslardan biri apartmanın asansör boşluğunda diğeri ise evin banyosunda saklanırken yakalandı.

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