Etiler'de otelde film gibi olay! Kıyafetle girdi bornozla çıktı
İstanbul Etiler'de bulunan ünlü bir otelde film gibi olay yaşandı. Genç bir erkekle odaya çıkan kadın, iddiaya göre alkol ve uyuşturucu aldıktan sonra epilepsi nöbeti geçirdi. Odaya kıyafetleriyle çıkan kadın odadan sağlık ekipleri eşliğinde bornozla çıkartılırken, hastanede kendine geldikten sonra darp ve tecavüz iddiasıyla şikayetçi oldu.
Etiler'de ünlü bir otelde eğlendiği bir erkekle odaya çıkan genç kadın, alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra epilepsi nöbeti geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın, hastanede kendine gelince darp ve tecavüz iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve iddiaları kabul etmeyen adam, mahkemece adli kontrolle serbest kaldı. Çiftin odaya birlikte girdikleri ve kadının üstünde bornozla hastaneye götürüldüğü anlar ise kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz 9 Haziran 03.00 sıralarında Beşiktaş Etiler'deki ünlü bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kapalı Çarşı'da kuyumculuk yapan Muhammet Emin K. (27), kuzeni olan iş adamı Yücel İ. (41) ve kız arkadaşlarıyla birlikte saat 02.00 sıralarında otele geldi. Grup burada eğlendiği esnada sosyal medya hesabında eski sevgilisi Yücel İ.'nin paylaşımını gören güzellik merkezi sahibi Hande Hazal S. (31), Yücel İ.'ye yanlarına gelmek istediğini söyledi.
ALKOL VE UYUŞTURUCU SONRASI EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRDİ
Yücel İ. ilk başta bu telifi reddetti ancak kadının ısrarları üzerine kabul etmek zorunda kaldı. Bunun üzerine Yücel İ., kız arkadaşlarıyla eğlendiği için kuzeni Muhammet Emin K.'ya, kadını lobide karşılayıp vakit geçirmesini söyledi. Yaklaşık 1 saat sonra otele gelen kadını karşılayan Muhammet Emin K., birlikte asansöre binerek çıktıkları barda eğlendikten yaklaşık 2 saat sonra odaya geçti. Çift ardından içeride alkol ve uyuşturucu almaya başladı. Yaklaşık 5 saat sonra kendinden geçen kadın, epilepsi nöbeti nedeniyle baygınlık geçirdi.
TECAVÜZ VE DARP İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU
Panik yapan Muhammet Emin K. kadının dilini, boğazına kaçmasın diye onun ağzına elini sokup çıkarttı. Resepsiyonu da arayan K., kız arkadaşının baygınlık geçirdiğini ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmalarını söyledi. Bir süre sonra kapıya gelen sağlık ekipleri, otel görevlilerinin de yardımıyla odanın kapısını açarak içeriye girdi. Kadına ilk müdahaleyi odada yapan sağlık ekipleri, onu tekerlekli sandalye yardımıyla ambulansa götürüp hastaneye kaldırdı. Genç kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kendine gelen Hande Hazal S., savcılığa giderek darp ve tecavüz iddiasıyla Muhammet Emin K.'dan şikayetçi oldu.
"DARP VE TECAVÜZ ETMEDİM, ÖLMESİN DİYE YARDIM ETTİM"
Şikayeti üzerine harekete geçen Beşiktaş polisi, iddiaların odağında olan Muhammet Emin K.'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan K., Hande Hazal S.'yi darp etmediğini, tecavüz etmeye kalkmadığını, kadının kıyafetlerini kendisinin çıkartıp bornoz giydiğini, birlikte alkol alıp uyuşturucu kullandıklarını ve tecavüze kalkışmadığını söylediği öğrenildi. K. ifadesinin devamında, alkol ve uyuşturucunun etkisiyle kadının epilepsi nöbeti geçirdiğini, kendinden geçince panik yaptığını, boğazına kaçmasın diye elini ağzına sokup dilini çıkarttığını ve resepsiyona haber verdiğini, kadının kendisine iftira attığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
KUZENİNİN ESKİ SEVGİLİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan polis, K.'nın kuzeni iş adamı Yücel İ.'nin de ifadesine başvurdu. Yücel İ. ifadesinde, Hande Hazal S.'nin eski sevgilisi olduğunu, olay gecesi kendisinin otelde olduğunu öğrenince gelmek istediğini ve kendisinin reddettiğini, ancak kadının ısrar etmesi üzerine gelmesini kabul ettiğini, kuzeni Muhammet Emin K.'ya ise kadını karşılaşıp birlikte vakit geçirmelerini söylediğini ifade ettiğini belirtti.
KIYAFETLERİYLE GİRDİ BORNOZLA ÇIKARTILDI
İfadeler sonrası olayla çalışma yapan Beşiktaş polisi, otelin kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada, saat 03.00 sıralarında Hande Hazal S. ile Muhammet Emin K.'nın buluşup asansöre bindiklerini, saat 05.00 sıralarında ise otel odasına girdiklerini, saat 10.00 sıralarında sağlık ekipleri ve otel görevlilerinin geldiğini, otel odasına kıyafetleriyle giren kadının sağlık ekipleri tarafından götürülürken üstünde bornoz olduğunu tespit etti.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Emniyette işlemleri tamamlanan Muhammet Emin K., "cinsel taciz", "kasten yaralama" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan K., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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