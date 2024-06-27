Etiler’de otelde film gibi olay! Kıyafetle girdi bornozla çıktı

Etiler'de ünlü bir otelde eğlendiği bir erkekle odaya çıkan genç kadın, alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra epilepsi nöbeti geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın, hastanede kendine gelince darp ve tecavüz iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve iddiaları kabul etmeyen adam, mahkemece adli kontrolle serbest kaldı. Çiftin odaya birlikte girdikleri ve kadının üstünde bornozla hastaneye götürüldüğü anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 9 Haziran 03.00 sıralarında Beşiktaş Etiler'deki ünlü bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kapalı Çarşı'da kuyumculuk yapan Muhammet Emin K. (27), kuzeni olan iş adamı Yücel İ. (41) ve kız arkadaşlarıyla birlikte saat 02.00 sıralarında otele geldi. Grup burada eğlendiği esnada sosyal medya hesabında eski sevgilisi Yücel İ.'nin paylaşımını gören güzellik merkezi sahibi Hande Hazal S. (31), Yücel İ.'ye yanlarına gelmek istediğini söyledi.