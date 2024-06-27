27 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Ordu'da aquapark faciası! Elektrik akımına kapıldılar

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 15:34
ABONE OL
Ordu’da aquapark faciası! Elektrik akımına kapıldılar

Ordu'da bulunan bir su parkının içerisinde elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki Elif Naz Derdiyokoğlu ile onu kurtarmak isteyen işletme sahibi Mustafa Kemal Günay yaralandı. Hastaneye kaldırılan Günay kurtarılamazken, küçük kızın durumunun ise ciddi olduğu öğrenildi.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde su parkında akıma kapılan Elif Naz Derdiyokoğlu (8) ile onu kurtarmaya çalışan işletme sahibi Mustafa Kemal Günay (48), yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Günay, kurtarılamadı.

Perşembe ilçesinde bugün saat 10.30 sıralarında Efirli Mahallesi'ndeki su parkına giren Elif Naz Derdiyokoğlu, elektrik akımına kapıldı. Durumu gören işletme sahibi Mustafa Kemal Günay, Elif Naz'ı kurtarmak için müdahale etti. Ancak bu sırada Günay da akıma kapıldı. Çevredekiler, Derdiyokoğlu ve Günay'ı sudan çıkardı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Kemal Günay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elif Naz Derdiyokoğlu ise buradan Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Elif Naz Derdiyokoğlu'nun üyesi olduğu çocuk kulübünün etkinliği kapsamında havuza geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör