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Konya'da akıllara durgunluk veren cinayet! 2 kızını öldüren baba için rapor beklenecek

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 16:39
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Konya’da akıllara durgunluk veren cinayet! 2 kızını öldüren baba için rapor beklenecek

Konya'da kızları Kevser El Salih (17) ve Merve Elhamed'i (15) bıçaklayıp öldüren Yusuf Elhamed'in (56) yargılandığı dava, daha önce istenen akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönündeki raporun beklenmesine karar verilerek ertelendi.

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