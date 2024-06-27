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Botla açıldıkları Van Gölü'nde kaybolan 4 kişi kurtarıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.06.2024 06:58
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Botla açıldıkları Van Gölü’nde kaybolan 4 kişi kurtarıldı

Van'ın Erciş ilçesinde botla açıldıkları Van Gölü'nde kaybolan 4 kişi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

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