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Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda yangın!

Giriş: 27.06.2024 00:49
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Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu’nda yangın!

Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa süre içerisinde büyümeden söndürüldü. Öte yandan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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