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Gece saatlerinde Ege'de korkutan deprem! Çanakkale'de hissedildi! AFAD ilk detayları açıkladı...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 23:00 Güncelleme: 26.06.2024 23:18
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Gece saatlerinde Ege’de korkutan deprem! Çanakkale’de hissedildi! AFAD ilk detayları açıkladı...

Ege Denizi Gökçeada açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.50'de yaşanan depremin Gökçeada'nın 45 kilometre uzağında denizde olduğu bildirildi. İşte detaylar...

Ege Denizi Gökçeada açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 22.50'de yaşanan depremin derinliği ise 15.3 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER LİSTESİ

Ayrıntılar geliyor...

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