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Milli maç izlerken kabusu yaşadı! Parmağı koptu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 01:08
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Milli maç izlerken kabusu yaşadı! Parmağı koptu

Zonguldak'ta milli maçı izlemeye çalışan 56 yaşındaki İ.Y.'nin sandalyesinin kırılması sonucunda parmağı koptu. Atatürk Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan İ.Y., ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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