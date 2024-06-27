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Bahama bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery" Alanya'ya geldi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.06.2024 12:26
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Bahama bayraklı kruvaziyer Marella Discovery Alanya’ya geldi

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, 1810 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesinde limana demirledi. "Marella Discovery" isimli kruvaziyer, akşam saatlerinde Rodos'a hareket edecek.

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