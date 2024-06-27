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Adıyaman'da kahreden olay! Havalandırma boşluğuna düşen kişi öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.06.2024 12:29
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Adıyaman’da kahreden olay! Havalandırma boşluğuna düşen kişi öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti. Çetintaş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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