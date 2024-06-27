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Avokado yüklü tır alev topuna döndü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 13:58
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Avokado yüklü tır alev topuna döndü

Adana’da otoyolda seyir halindeki avokado yüklü tır alev alev yandı. Sürücüsü kendini son anda kurtarırken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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