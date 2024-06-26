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Traktör şarampole devrildi! Köy muhtarı öldü

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 15:02
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Traktör şarampole devrildi! Köy muhtarı öldü

Tokat'ın Niksar ilçesinde traktörün şarampole devrildiği kazada köy muhtarı Hıdır Çaka (61), hayatını kaybetti.

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