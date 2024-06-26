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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı 9 günlük bayram tatilinde 85 bin kişiyi ağırladı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 14:53
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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı 9 günlük bayram tatilinde 85 bin kişiyi ağırladı

Yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 85 bin kişi ziyaret etti.

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