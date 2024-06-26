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ABD'de sivrisineğe bağlı Dang humması vakaları hızla artıyor

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 15:31
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ABD’de sivrisineğe bağlı Dang humması vakaları hızla artıyor

ABD sağlık yetkilileri, sivrisineklerden yayılan Dang humması vakalarının geçen yıla göre üç kat daha fazla arttığına dikkat çekerek halk sağlığı uyarısı yayınladı.

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