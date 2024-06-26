26 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Tokat'ta kene alarmı! 5 kişi kene ısırması sonucu hastanelik oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.06.2024 14:29
ABONE OL
Tokat’ta kene alarmı! 5 kişi kene ısırması sonucu hastanelik oldu

Son dakika haberine göre Tokat'ta 5 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor. KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör