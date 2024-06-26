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Togg çocukların sünnet etkinliği için süslendi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 14:07
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Togg çocukların sünnet etkinliği için süslendi

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'nun makam aracı Togg, 20 çocuğun sünneti için süslendi.

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