26 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga! 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.06.2024 14:32
ABONE OL
Şanlıurfa’da iki aile arasında silahlı kavga! 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kavgada yaralanan 4 kişi, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör