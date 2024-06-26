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Antalya'da eşini öldüren kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 14:05
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Antalya’da eşini öldüren kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Antalya'da eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Vezir Ayer hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

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