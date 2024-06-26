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Tekirdağ'da okuldan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.06.2024 14:35
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Tekirdağ’da okuldan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Tekirdağ'da okuldan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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