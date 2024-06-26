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Bingöl'de ormanlık alanda yangın! Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.06.2024 14:47
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Bingöl’de ormanlık alanda yangın! Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

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