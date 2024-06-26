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Takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 26.06.2024 00:31
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Takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı

Hatay’da takla atarak ters dönen araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hatay- Gaziantep yolu Hassa ilçesi girişinde meydana geldi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 ARU 131 otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada araçta bulunan; M.E.B., S.E.B. ve O.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Aracın hurdaya döndüğü kazada 3 kişi hastanede tedavi altına aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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