Ankara'da yangın! Alevler yerleşim yerine sıçradı evler kullanılamaz halde
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki boş bir arazide kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yerleşim yerine ulaşan alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak 2 ev ve 1 kıraathane yanarak kullanılamaz hale geldi.
Başkentte akşam saatlerinde sıcak dakikalar yaşandı. Çıkan yangın yürekleri ağza getirdiği gibi yerleşim yerine sıçradı. Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi.
ALEVLER VE VE KIRAATHANEYE SIÇRADI
Mahallenin boş arazisinde kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yerleşim yerine ulaştı. Yangın Hacı Ahmet Uzunoğlu ve ailesine ait bitişik 2 eve ve bir kıraathaneye sıçradı. Mahalle sakinleri alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi.
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