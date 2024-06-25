Ankara’da yangın! Alevler yerleşim yerine sıçradı evler kullanılamaz halde

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında ölü ve yaralı olmazken, 2 ev ve 1 kıraathane kullanılmaz hale geldi. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.