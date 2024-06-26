Eskişehir’de şüpheli çanta paniği! Ekipler harekete geçti

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Siloönü Sokak'ta bir aracın camından bırakıldığı iddia edilen çanta, paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.