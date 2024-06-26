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Eskişehir'de şüpheli çanta paniği! Ekipler harekete geçti

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 26.06.2024 01:05
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Eskişehir’de şüpheli çanta paniği! Ekipler harekete geçti

Eskişehir'de eğlence mekanlarının olduğu noktada görülen şüpheli çanta vatandaşlarda paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şüpheli çantayı kontrollü şekilde patlatarak imha etti.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Siloönü Sokak'ta bir aracın camından bırakıldığı iddia edilen çanta, paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

FÜNYE İLE PATLATILDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele, Asayiş, Trafik ve Çevik Kuvvet ekipleri tarafından bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.
Şüpheli çantanın çevresinde jammer ile sinyal kesilirken, koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı fünye yerleştirdi.

ÇANTADAN BEBEK İLAÇLARI ÇIKTI

Kontrollü patlama ile imha edilen çantadan, bebek ilaçları ve malzemeleri çıktı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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