26 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Takdir toplayan hareket! Şehitlerimiz için arsasını bağışladı

DHA
Giriş: 26.06.2024 18:44
ABONE OL
Takdir toplayan hareket! Şehitlerimiz için arsasını bağışladı

Iğdır’ın aralık ilçesinde 8 Eylül 2015 tarihinde PKK’lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit olan 13 polis memuru anısına yapılacak anıt için Murat Akşi, 500 metrekare arsasını bağışladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör