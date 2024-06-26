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Ordu'da hortum! Vatandaşlar büyük panik yaşadı...

Giriş: 26.06.2024 21:36
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Ordu’da hortum! Vatandaşlar büyük panik yaşadı...

Ordu'da deniz üzerinde oluşan hortum vatandaşları korkuturken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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